Restaurante em Salvador oferecerá degustação para comemorar premiação

O restaurante Tokai Gourmet vai oferecer um jantar de degustação para convidados no Shopping Barra, situado no bairro da Barra, em Salvador, nesta sexta-feira, 7, em homenagem ao recebimento do Prêmio de categoria Melhor Restaurante Japonês.

O evento contará com a participação de um dos sócios, Murcio Dias. Na ocasião, também será lançado um novo cardápio. Outra novidade é que o consultor-chef do restaurante, Bruno Teramoto, virá à capital para lançar mais pratos com a chef Guta Domenech, que apresentará o novo menu tailandês e chinês da casa.

