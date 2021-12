Restaurante de famosos apresenta menu com 29 pratos novos

O restaurante Paris 6, conhecido por ilustrar artistas em seu menu, está com um novo cardápio para seus frequentadores. Oferecendo sete novas opções para compartilhar e 29 novos pratos, o local traz ainda uma seleção de hambúrgueres gourmet e uma linha especial de massas fit.

Apresentando a cantora Ludmilla como capa, o novo menu traz como alguns dos sues destaques, o Fettuccine Pistou à “Pedro Scooby” – fettuccine ao molho pesto com camarões; e a picanha premium fatiada ao azeite de ervas, arroz de ervilhas na manteiga e batatas sautée à “Dudu Nobre”.

Com uma seleção de hambúrgueres na linha “Burguer Gourmet P6”, o Paris 6 chama atenção para a opção vegetariana do buguer à “Giovanna Chaves” - steak vegetariano à base de berinjela, shitake e abobrinha, finalizado com queijo de cabra, purê de tomate, maionese verde e rúculas; e o burguer à “Simaria” - creme gorgonzola com fatias de bacon, onion rings, maionese verde, alface e pão brioche de hambúrguer.

Outra novidade é a linha de massas fit de Konjac, com espaguete, fettuccine e capellini com poucas calorias, a exemplo do Spaguetti Caprese Fit à “Carol Dantas” - molho de tomate, mozzarella de búfala e manjericão; e o Fettuccine Sauce Pistou à “Thais Fersoza” - molho pesto, mozzarella de búfala, manjericão e amêndoas laminadas. Em Salvador, o restaurante está localizado no Shoppinga da Bahia.

adblock ativo