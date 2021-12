Ressaca e ondas de até 2,5 metros atrapalham Travessia Salvador-Mar Grande

A Travessia Salvador-Mar Grande não funcionou neste domingo, 27, devido aos fortes ventos e ao mar agitado. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) afirmou ter esperado até 13h, mas a condição climática continuou desfavorável. O serviço deverá ser retomado às 5h da segunda-feira, 28.

No entanto, o restabelecimento do funcionamento da Travessia Salvador-Mar Grande está condicionado à normalização das condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos.

Na última sexta-feira, 25, a Marinha do Brasil emitiu um alerta para a ocorrência de ressaca na Bahia, com ondas de até 2,5 metros de altura. De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), o deslocamento do sistema frontal em atuação sobre o oceano Atlântico é o responsável por provocar a agitação marítima.

Neste domingo, a ocorrência de ressaca predominou principalmente no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, uma das duas bases de operação das embarcações da Travessia Salvador-Mar Grande, impossibilitando o funcionamento do sistema de transporte marítimo.

