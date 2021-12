Residentes aprovam nova sede do Abrigo D. Pedro II em Piatã

O olhar de cada idoso residente do Abrigo D. Pedro II era de emoção. Os 60 residentes celebraram, na tarde desta quarta-feira, 20, a inauguração da nova sede situada no bairro de Piatã, em Salvador.

Em uma rua calma e residencial, a área externa e interna do novo abrigo transmitia paz e bem-estar aos seus moradores. Para muitos, a sensação de estar em um novo lar é motivo de alegria.

Para a moradora Lúcia Maria, de 73 anos, as novas acomodações e atividades trazem melhor perspectiva de vida. “Tenho a sensação de que estou no céu. Estou dormindo em quarto com suíte, muito confortável”, disse.

Lázaro Matos, 70, reside na instituição há oito anos e recebeu apoio no momento em que mais precisava. “Eu tinha depressão e hoje posso dizer que o abrigo mudou a minha vida. Estar em um novo lar é muito gratificante”, relatou.

Além da equipe multidisciplinar, serão oferecidas atividades sociais e de lazer. Uma das atividades é a hidroginástica, que deixou os moradores ansiosos para o início das aulas.

Festa

Para celebrar a mudança, um forró em clima de Copa do Mundo acompanhado de comidas típicas juninas complementou o dia festivo. De acordo com Isnard Araújo, secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), a unidade conta com estrutura e equipamentos essenciais para os moradores. “Tivemos o cuidado de preparar o lugar como os idosos merecem”, disse.

A decisão sobre a transferência dos idosos foi tomada após audiência pública realizada entre o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Procuradoria Geral do Município, no ano passado. O antigo prédio, localizado no bairro de Boa Viagem, precisa de reformas estruturais.

O novo abrigo recebeu vistoria da Vigilância Sanitária e de representantes do Conselho Municipal do Idoso, da Defensoria Pública do Estado e do MP-BA. Todos emitiram parecer favorável sobre as novas instalações do imóvel.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

