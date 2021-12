Requalificada, rua Miguel Calmon será inaugurada nesta sexta-feira

A rua Miguel Calmon, a mais movimentada do bairro do Comércio, em Salvador, será entregue requalificada pela prefeitura na manhã desta sexta-feira, 19. A solenidade ocorrerá ao lado da Associação Comercial da Bahia, com a presença do prefeito ACM Neto. O investimento da obra foi de R$ 4,8 milhões.

Segundo a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), a via passou por melhorias na pavimentação e serviços de macro e microdrenagem, além de ganhar novo mobiliário urbano e ciclovia de 1,1 km, entre o Mercado Modelo e o Plano Pilar. Além disso, a reforma incluiu a revitalização da praça Riachuelo, que passou a contar com piso intertravado.

No local, também foram implantadas 91 novas árvores de espécies de médio porte, que irão servir de compensação à emissão de gás carbônico dos veículos que trafegam no local, garantindo mais sombreamento, inclusive nos espaços de descanso com bancos que foram implementados.

As calçadas ganharam concreto lavado com detalhes em pedras portuguesas e itens de acessibilidade, como rampas, piso tátil e passagem de pedestres. A iluminação foi modernizada com a implantação de lâmpadas em LED.

A localidade ainda será contemplada com a requalificação da praça Cairu e com as implantações do Polo de Economia Criativa (Doca 1) e do Arquivo Público Municipal.

