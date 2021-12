Requalificação na Joana Angélica é entregue nesta terça-feira

A requalificação da Avenida Joana Angélica, em Nazaré, uma das principais vias de tráfego e de comércio de Salvador, foi entregue nesta terça-feira, 22, com as presenças do prefeito ACM Neto e dos titulares da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield; da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Marcus Passos; e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Fabrizzio Müller.

“Essa obra foi pensada especialmente depois da experiência que vivemos com a pandemia. Um dos aprendizados é de que é fundamental priorizar o espaço público e valorizar o pedestre, dar condições para pessoas transitarem com segurança e conforto nas ruas. Aqui na Avenida, diminuímos o espaço do veículo para dar espaço ao pedestre, valorizando também o ambulante que terá a atividade muito mais organizada, evitando as aglomerações que vimos, inclusive, durante a pandemia”, declarou o prefeito.

Com duração de quatro meses e investimento de R$1,5 milhão, as obras tiveram o intuito de modernizar e adequar os fluxos de pedestres e veículos às novas necessidades urbanas e sociais. As intervenções também englobaram o ordenamento de ambulantes, que ganharam novos espaços e com distanciamento seguro entre eles, e a circulação de pessoas.

No local foram promovidos serviços de fresagem do pavimento, demolição do passeio, implantação de Zona Azul, sentido único para Nazaré, requalificação do passeio, implantação do novo asfalto e sinalização. Com isso, o cenário de desorganização e constantes congestionamentos no local fará parte do passado.

Elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), o projeto incluiu também o alargamento do passeio no lado esquerdo da via, que passou a ter cerca de três metros de largura, melhorias no asfalto, área para carga e descarga de caminhões. As melhorias foram executadas através da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), com ordenamento do comércio informal feito por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Mudança no trânsito

Com a requalificação, os condutores que faziam o percurso para a Praça da Piedade oriundos de Nazaré seguem pela Rua do Carro, ao lado do Fórum Ruy Barbosa, para descer a Rua Professor Hugo Baltazar da Silveira e acessar o Dique do Tororó, seguir para o Vale dos Barris e subir para a Rua Direita da Piedade.

Já os motoristas que têm como destino o Tororó entram na Rua Junqueira Freire, que é transversal à Rua do Tinguí, passam pela Praça Duque de Caxias e sobem a Ladeira da Mouraria. Na Joana Angélica novamente, eles chegam ao Tororó através das ruas Francisco Ferraro ou José Duarte.

Os ônibus que circulam pela Joana Angélica, sentido Praça da Piedade, também tiveram os itinerários modificados devido às obras de requalificação. Os veículos passaram a acessar a Rua Tingui, Largo do Campo da Pólvora, Rua Professor Hugo Balthazar da Silveira, Boulevard América, Rua José Leonildo de Sena, Avenida Vasco da Gama (Dique do Tororó), Vale do Tororó, Vale dos Barris, Rua Clóvis Spínola, Rua Direita da Piedade, Rua Portão da Piedade, retorno em frente à sede da OAB-BA e Rua Direita da Piedade, seguindo então o itinerário normal.

