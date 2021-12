Requalificação dos Arcos da Montanha tem obra iniciada

A ocupação no local é antiga – segundo historiadores, a construção ocorreu em meados do século XIX, como forma de contenção para evitar os constantes deslizamentos. Durante esse tempo, passou a ser abrigo dos artífices, principalmente ferreiros, serralheiros e marmoreiros, mas foi sofrendo degradação ao longo dos anos. No entanto, desde esta quarta-feira, 12, foram iniciadas as intervenções nos Arcos da Ladeira da Montanha, no Centro Histórico de Salvador, com obras de recuperação e revitalização.

O pontapé foi dado com a assinatura da ordem de serviço pelo prefeito ACM Neto em cerimônia no local. Com investimento municipal de aproximadamente R$ 3,5 milhões, as obras serão executadas em 12 meses pela empresa RC Restaurações e Construções Eireli, vencedora da licitação, com projeto cedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O prefeito ressaltou que a ação seria realizada por meio do PAC Cidades Históricas, do governo federal, mas que a prefeitura resolveu assumir. “Vai mudar, inclusive, todo o aspecto de quem olha da Baía de Todos-os-Santos para esse encontro entre as cidades Alta e Baixa. É um dos lugares mais tradicionais de Salvador e que, por muito tempo, ficou abandonado. Estamos fazendo mais essa obra, com a garantia da permanência dos comerciantes e reforçando a qualidade do comércio”, afirmou ACM Neto.

O projeto tem como diretriz principal recuperar os 17 arcos. As estruturas apresentam degradações tanto na parte estrutural quanto nas instalações elétrica e hidrossanitária. “Será preservado o trabalho dos artífices e vamos começar as obras na parte de baixo. Será entregue um dos aspectos mais bonitos do patrimônio da cidade que tornará o ambiente de trabalho mais adequado”, destacou o vice-prefeito e secretário Bruno Reis. Durante as obras, os artesãos irão atuar em um anexo, na Ladeira da Conceição.

As intervenções contemplarão requalificação da iluminação pública e inserção de iluminação cênica. Internamente, as estruturas com pé-direito alto ganharão mezaninos.

adblock ativo