Requalificação do Rio Vermelho é concluída

A segunda etapa da requalificação da orla do Rio Vermelho foi inaugurada nesta sexta-feira, 16. Ao todo, três áreas foram requalificadas e entregues à população: rua do meio, praça Brigadeiro Faria Rocha e a rua Fonte do Boi.

Projetados pela Fundação Mário Leal Ferreira com coordenação da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil (Sindec), os espaços contam com galerias de drenagem ampliadas, lixeiras, floreiras, além de bicicletário e quatro barracas padrão JC Decaux. A obra custou R$ 7,6 milhões.

“Tínhamos o desejo de devolver a cidade ao cidadão e todo este conceito da orla vai ao encontro desta lógica”, disse o prefeito ACM Neto antes de oficializar a entrega da rua do Meio.

Melhoria

Ele destacou que a requalificação melhora a estrutura do bairro e dá melhor qualidade de vida aos moradores e frequentadores do Rio Vermelho.

O titular da Sindec, Paulo Fontes, antecipou que a próxima reforma será a da praça em frente ao Quartel de Amaralina e que a rua Odilon Silva também está incluída na requalificação.

Morador do bairro do Rio Vermelho há 48 anos, o aposentado João Francisco da Silva, 90 anos, estava satisfeito com a requalificação asfáltica. “Aqui não podia chover que o bairro ficava alagado”, contou enquanto observava o evento da porta de casa.

Na rua do Meio, dois amigos conversavam em uma pizzaria. “É importante considerar que o Rio Vermelho é um bairro tendência”, afirmou o jornalista e morador do local, há 15 anos, Gorgônio Loureiro.

Para o presidente regional da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet) a intervenção deixou o bairro mais confortável. “É notável que bairro está mais aconchegante e isto estimula o turismo”.

O morador e comerciante, Antônio Portela, de 60 anos, afirmou que a segunda requalificação foi bem melhor, pois houve uma intervenção na infraestrutura do bairro. “ Não tínhamos boa iluminação, enfrentamos alguns alagamentos, mas agora ficou ótimo”, comentou o proprietário do Portela Café. Com a reurbanização das três áreas, toda a rede de iluminação pública passou a ser subterrânea.

