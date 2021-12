Requalificação do Corredor da Vitória começa nesta quinta

A região da Avenida Sete de Setembro, no trecho do Corredor da Vitória, em Salvador, receberá, a partir desta quinta-feira, 21, intervenções para requalificação. Às 19h, o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis, participará da solenidade de início das obras, no Largo da Vitória. O serviço tem parceria com a iniciativa privada e projeto elaborado pela Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF).

Dentre as intervenções, está prevista a ampliação do passeio que fica do lado direito da avenida, no sentido Campo Grande-Barra. O trecho ganhará também uma ciclovia compartilhada no mesmo nível. Do lado oposto, a calçada vai receber melhorias na pavimentação. O projeto desenvolvido leva em consideração a diminuição da faixa de rolamento da via, a fim de priorizar o deslocamento dos pedestres e manter as árvores já existentes na avenida.

A previsão de duração da obra, que será executada pela AJ Construtora, é de quatro meses. O trecho que receberá as intervenções tem cerca de 1,2 km.

