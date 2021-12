Requalificação do Comércio e Calçada começa na segunda-feira

As obras de pavimentação e requalificação nos bairros do Comércio e Calçada começa na próxima semana. Na segunda-feira, 23, o governador Rui Costa assina a ordem de serviço do 1° lote do projeto Pelas Ruas do Centro Antigo, na Associação Comercial da Bahia, no Comércio.

Com investimento de R$ 124 milhões, o projeto integra o Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador, que prevé melhorias da infraestrutura urbana em mais de 200 ruas da região e será executado pela Diretoria do Centro Antigo de Salvador (Dircas), da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Essa será a terceira etapa da obra que começou pelo lote 3, formado pelos bairros da Saúde, Barris e Tororó, em julho deste ano, seguido pelo lote 2, em setembro, que abrange os bairros do Centro, Dois de Julho, Nazaré e Politeama, um total de cinco lotes.

