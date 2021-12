Requalificação de biblioteca é entregue no bairro da Liberdade

Com investimento de quase R$ 1 milhão, a Biblioteca Denise Tavares, referência em cultura no bairro da Liberdade, foi requalificada e inaugurada nesta quarta-feira, 7, com as presenças do prefeito ACM Neto, do secretário municipal da Educação (Smed), Bruno Barral, e do presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação, a nova sede da biblioteca está situada na Rua Adelino Santos.

“Tem um peso simbólico muito grande este equipamento estar situado aqui, no coração da Liberdade, um dos bairros com maior densidade populacional da cidade e com uma identidade multicultural própria da força do seu povo. Afinal de contas, são diversas as manifestações que brotam do bairro que acaba revela talentos para o Brasil e o mundo, em diferentes segmentos”, pontuou ACM Neto.

O prefeito ainda ressaltou que a biblioteca é um instrumento importante, inclusive para a retomada das atividades na área da educação. “Vejam que a tendência dessa retomada deverá começar com o trabalho extracurricular, com o reforço escolar, com ambientação das crianças na escola, nivelamento e, só então, fazer a retomada regular do ensino. Assim, nada melhor do que ter o reforço de um espaço como esse da Biblioteca Denise Tavares”.

“A expectativa é de que passem pelo local 500 pessoas por semana. A própria comunidade se mobilizou e pediu para que o equipamento retornasse às atividades”, disse Fernando Guerreiro.

O horário de funcionamento da Biblioteca Denise Tavares será de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto em feriados. Por conta da pandemia da Covid-19, o equipamento seguirá os protocolos de segurança sanitária, com atendimento agendado através do e-mail lenildes@salvador.ba.gov.br.

Segundo a Secom, todos os funcionários e pesquisadores terão a temperatura aferida na entrada e será obrigatório o uso de máscara e luva nas dependências do local.

