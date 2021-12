Requalificação da Praça João Martins em Paripe é inaugurada

Um dos bairros mais populosos da capital baiana, Paripe recebeu um novo espaço de convivência, lazer e prática esportiva com a entrega da requalificação da Praça João Martins, localizada na Rua Eduardo Dotto.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), o espaço ganhou melhorias na pavimentação, paisagismo, colocação de mobiliários urbanos, academia de ginástica e brinquedos.

Segundo a Secom, a inauguração foi feita pelo prefeito ACM Neto e pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), Marcílio Bastos, na noite desta quarta-feira, 30.

“O primeiro dia do meu governo, em 2013, foi no Subúrbio, e nunca mais me afastei daqui. Isso aqui no passado estava abandonada. Fico feliz em entregar esse equipamento totalmente revitalizado, esse espaço social tão central que poderá ser usado por moradores”, destacou o prefeito ACM Neto.

Ele acrescentou que foram realizadas ações de drenagem no entorno da praça, solucionando antigos problemas de alagamentos em dias chuvosos. “Quando chovia, alagava muito. Aqui existia uma questão grave de escoamento. Fizemos grandes investimentos na drenagem e em toda a infraestrutura, com a instalação de piso intertravado ao redor da praça, solucionando essa demanda antiga”.

