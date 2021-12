Requalificação da orla de Amaralina e Pituba será iniciada neste sábado

Será assinada neste sábado, 26, a ordem de serviço para o início da requalificação da orla de Amaralina e Pituba, em Salvador, a partir do Quartel de Amaralina até a Vila Jardim dos Namorados. O documento será assinado às 10h, no Largo das Baianas (Amaralina), com as presenças do prefeito ACM Neto e vice Bruno Reis, que também é secretário de Infraestrutura e Obras Públicas.

Com investimento de R$ 38,8 milhões, o projeto da nova orla prevê um novo paisagismo e elementos que proporcionarão maor uso e apropriação da população ao espaço público. A previsão de entrega é para daqui a 12 meses.

As intervenções englobam instalação de acessos à praia em todas as paradas de ônibus, que terão rampas, escadas e pérgula, atendendo a requisitos de acessibilidade universal. Além disso, todo o trecho haverá guarda-copo e muretas, além de semáforos inteligentes e iluminação LED.

