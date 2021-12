Requalificação da Biblioteca dos Barris deve ser concluída em julho

A Biblioteca Central do Estado da Bahia, localizada nos Barris, em Salvador, vai passar por obras de requalificação. No último sábado, 17, foi realizada uma vistoria para conferir o andamento da intervenção. As obras devem começar a ser executadas ainda no mês de março e ser concluídas em julho deste ano.

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) destinou R$ 1,2 milhão para a realização de uma série de serviços. Entre as ações estão a reforma dos sanitários, da fachada e das esquadrias, que começam na próxima semana. Em seguida, ocorrem as intervenções na estrutura elétrica, sistema de climatização e cobertura.

