Requalificação da avenida Sete e praça Castro Alves inicia nesta quinta

Serão iniciadas nesta quinta-feira, 25, as obras de requalificação da avenida Sete de Setembro e da praça Castro Alves, no Centro de Salvador. As intervenções serão feitas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), com projeto da Fundação Mário Leal. A ordem de serviço será assinada pela prefeitura a partir das 9h, na praça Castro Alves.

As obras possuem previsão de conclusão de 14 meses e envolvem revitalização e aplicação de calçadas, em pedra portuguesa, para preservar as características históricas originais, incluindo brasões.

Além disso, haverá troca de asfalto, delimitação de vagas de estacionamento, implementações com iluminação em LED, implantação de fiação subterrânea e criação de áreas de convivência. As intervenções ainda envolvem drenagem, adaptação de piso tátil e instalação de rampas acessíveis.

A iniciativa será dividida em fases e acontecerão entre a Casa D'Itália e a praça Castro Alves. Para esta etapa, o investimento será na ordem de R$ 17,5 milhões. A execução será feita pelo Consórcio Nova Avenida Sete, que venceu a licitação.

Na praça, o piso será intertravado e compartilhado, como implementado na Barra, Rio Vermelho e em um trecho da Pituba, na altura da praça Nossa Senhora da Luz. Além disso, o asfalto será retirado para dar um novo visual ao local.

Asfalto na Castro Alves será removido e piso intertravado e compartilhado será colocado no local

adblock ativo