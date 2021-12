Requalificação da Av. ACM integra homenagens ao político baiano

Como parte das comemorações aos 90 anos do ex-senador Antonio Carlos Magalhães, na tarde desta segunda-feira, 4, foi entregue a requalificação da via que leva o seu nome e liga importantes pontos da cidade, como o centro comercial de Salvador às avenidas Mário Leal Ferreira e Juracy Magalhães Júnior. A ação integra o programa Salvador 360, eixo Investe.

A solenidade ocorreu no estacionamento em frente ao Shopping Cidade, no Itaigara. “Quis Deus que hoje eu pudesse entregar uma obra dessa importância e honrar o nome de Antonio Carlos Magalhães. As pessoas me pediam que eu fizesse metade do que ele fez. Nem me pediram que eu fizesse o mesmo, porque metade já era muito”, disse ACM Neto.

A ação é fruto de um termo de acordo e compromisso (TAC) assinado em junho de 2016 entre a administração municipal e a Petros, em contrapartida pelo impacto causado pela construção da sede da instituição no Itaigara. A medida contou com investimento total de R$ 36 milhões em aproximadamente 3 km de extensão.

Missa

Ainda no conjunto de homenagens, uma missa foi realizada, na manhã desta segunda, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Centro Histórico).

Os Filhos de Gandhy iniciaram a celebração, fazendo um cortejo da Casa de Jorge Amado até a porta da igreja. Construída no século XVIII, o templo era o preferido do ex-senador para as suas comemorações.

“ACM ainda está vivo em nossa cidade, em cada canto da Bahia, vivo para os seus amigos, para os seus familiares. Nesse clima de recordação, quero dizer, em nome da família, que tenho muito orgulho de ter ACM no meu nome e no meu coração”, completou ACM Neto.

adblock ativo