Requalificação altera rotina em Ondina

“Tem paciente que leva meia hora para caminhar cerca de 300 metros”, relata o cadeirante Antônio Alves, 65 anos, sobre as dificuldades dos pacientes do Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR), após a desativação de um ponto de ônibus por causa das obras de requalificação no bairro de Ondina.

>>Para urbanista, prefeitura não ouve população quanto às obras

>>Município alega ter feito reuniões com a comunidade

As intervenções motivaram a remoção do ponto sentido Rio Vermelho, antes localizado em frente ao IBR, assim como o tráfego na mesma direção também foi desviado para a avenida Adhemar de Barros, o que quase dobrou do percurso rumo à rua da Paciência pela avenida Oceânica.

A alteração da rotina na área deverá perdurar por mais seis meses, estima a Prefeitura de Salvador, até a conclusão da obra – iniciada em janeiro último – ao longo dos 2,6 quilômetros que separam a praça Orungan (Ondina) da praia da Paciência (Rio Vermelho).

Depois de concluídas as intervenções, a partir do Centro Aeronáutico até o monumento “As Meninas do Brasil” (popularmente chamado de As Gordinhas de Ondina), o trânsito terá três faixas de sentido único da Barra para o Rio Vermelho.

Já o motorista que percorrer o sentido contrário terá que adentrar a rua Eurycles de Mattos, na altura da praia da Paciência, para ter acesso à avenida Anita Garibaldi até o contorno para a avenida Adhemar de Barros, de onde deve seguir pela avenida Presidente Vargas para ir à Barra.

Antônio Alves, 65, sobe rampa do IBR após passar por obstáculos

Contratempos

As atuais alterações no trânsito têm impactado na rotina de pessoas com dificuldade de locomoção, o que motivou os pacientes do IBR a criarem um abaixo-assinado para solicitar à prefeitura um ônibus para fazer o traslado entre o ponto desativado e a instituição.

“A prefeitura simplesmente fechou a via, sem ao menos ouvir o IBR sobre nossas dificuldades”, bradou Antônio Alves. “Antes, as pessoas soltavam na porta do IBR. São pacientes com deficiência, idosos, mães que carregam os filhos e precisam andar por mais de 300 metros”, acrescentou.

Como o trânsito agora está liberado apenas para o sentido Barra, além dos motoristas gastarem mais tempo no congestionamento, a espera pelo ônibus se tornou maior, a exemplo do que diz o morador Wilson Ramos, 65 anos, que passou a gastar cerca de 30 minutos para ir ao Rio

“Toda reforma tem desses transtornos. É inevitável. Se a gente tem que ir ao Rio Vermelho, é melhor fazer o percurso a pé”, afirma. “Caso contrário, é preciso gastar cerca de meia hora no trânsito para o fazer um trajeto que, normalmente, leva menos de cinco minutos”, calcula o aposentado.

Apreensão

Morador da região há 30 anos, o designer Arthur Moniz, 54 anos, reconhece que a obra trará benefícios, como a troca da rede de esgoto, mas questiona as prioridades da intervenção. “Faltou transparência. Há ruas na Ondina que precisam de mais atenção do que a orla. Sem falar que a (avenida Garibaldi) vai ficar mais sobrecarregada do que já é atualmente”, prevê.

Diretor-executivo da Associação de Amigos da Barra-Ondina, Lourival Fernando pontua que o projeto de requalificação não está claro para a comunidade local, sobretudo na destinação que terá a praça Orungan, que recebe um camarote de luxo nos dias de Carnaval.

“Aquela praça abriga quatro quiosques, onde os comerciantes trabalham com a venda de coco e lanches”, descreve o dirigente. “O projeto não informa qual será a destinação desses trabalhadores, que estão preocupados, com receio de serem removidos”, completa.

adblock ativo