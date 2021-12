Representantes do 'Projeto Axé' protestam por falta de recursos federais

Representantes do Projeto Axé protestam, na manhã desta sexta-feira, 7, em frente à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Eles reclamam do corte de recursos por parte do governo estadual. Sem receber há três meses, a entidade suspendeu as atividades nesta sexta.

No ato, os manifestantes tomam conta de todo o entorno do órgão, portando instrumentos musicais e diversos cartazes.

A reportagem entrou em contato com o governo estadual, mas ainda não obteve retorno.

Sobre o Projeto Axé

O Projeto Axé é uma organização não-governamental que atua na área da educação, arte-educação e defesa de direitos de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, em especial os que vivem em situação de rua.

O processo educativo estimula jovens a saírem das ruas e ingressarem nas unidades educativas e espaços pedagógicos, onde se realizam atividades lúdicas, artísticas e culturais, baseadas nos princípios da ética e dos direitos humanos.

