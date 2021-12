Representantes do MST e da Seagri participam de reunião nesta terça-feira

A reunião entre integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado (Seagri), prevista para as 14h desta terça-feira, 27, teve início por volta das 15h30, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A reunião conta com a presença do secretário da pasta, Eduardo Sales e do coordenador do MST, Márcio Santos. Na ocasião, membros da secretaria e do movimento discutem a pauta de reivindicações do MST. Segundo a assessoria de comunicação da Seagri, a discussão acontece desde segunda-feira, sendo que o encontro desta terça-feira deve ser longo.

A marcha do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que reúne cerca de 5 mil pessoas, saiu em caminhada do acampamento montado na estação do Metrô da Rótula do Abacaxi e chegou ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira, 27.

O grupo passou pelas imediações do Iguatemi seguindo pela L.I.P (Ligação Iguatemi-Paralela) e Paralela até chegar ao CAB.

Marcha do MST chegou no CAB por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira, 27

O movimento tem ainda reunião com o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), em Brasília, na quarta-feira, 28, para discutir questões relacionadas à reforma agrária no Estado e a situação dos cerca de 25 mil assentados na Bahia.

A caminhada começou há oito dias e o grupo percorreu 108 km entre Feira de Santana e Salvador, chegando à capital baiana nesta segunda-feira, 26. A manifestação faz parte da jornada de lutas do MST "Abril Vermelho", movimento realizado anualmente neste mês. Os Sem-Terra querem mais atenção do governo para a reforma agrária no País.

adblock ativo