Representantes do Mercosul se reúnem na Bahia

Representantes dos países do Mercosul reúnem-se, na manhã desta sexta-feira, 23, no Hotel Fiesta, no Itaigara, para um encontro importante: vai inserir a Venezuela de Hugo Chávez no bloco, o que só não aconteceu antes porque o Paraguai (suspenso desde o golpe que derrubou o presidente Fernando Lugo) era opositor.

Segundo o secretário dpara Assuntos Internacionais e da Agenda Bahia, Fernando Schmidt, que, junto com o Itamaraty, articulou o conclave, com a crise econômica na Europa e nos EUA a América do Sul desperta o interesse internacional nunca visto. Tanto que os embaixadores dos EUA, Thomas Shannon, e da China, Li Jinzhang, no Brasil, estarão acompanhando o evento.

"É mais um grande evento internacional que tem a Bahia como palco", afirmou o secretário.

*Com informações da coluna Tempo Presente. Leia mais na edição do jornal A TARDE

