Repositor é preso com drogas dentro de supermercado

O repositor de mercearia Ademir Reis dos Santos, também conhecido como "Pig", 22, foi preso enquanto trabalhava no supermercado G. Barbosa, na avenida Ogunjá, por investigadores da 2ª Delegacia de Homicídios (Central) e soldados da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (Cajazeiras). Segundo informações da assessoria da Polícia Civil, o homem é suspeito de participar de cinco homicídios na região de Cajazeiras.

A prisão foi realizada após uma denúncia anônima, em cumprimento a um mandado de prisão temporária, expedido pela 1ª Vara do Júri em 2011, em função do assassinato de uma adolescente no mesmo ano.

De acordo com informações divulgadas pela polícia civil, nesta terça-feira, 27, foram encontradas no armário do repositor, no vestiário da loja, 27 trouxinhas de crack e 16 palelotes de cocaína e, em depoimento à titular da DH/Central, delegada Clelba Regina Teles, Pig afirmou que vendia cada papelote por R$ 20.

Ainda segundo a delegada, Ademir fazia parte de uma quadrilha de traficantes envolvida em homicídios na região de Cajazeiras IV. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Em nota enviada à imprensa, o G. Barbosa informou que a prisão do funcionário foi uma surpresa. "O material apreendido pela autoridade policial foi encontrado dentro do armário pessoal, de uso e acesso exclusivo do referido empregado, e a empresa tomará as medidas cabíveis ao ocorrido", destacou.

