Repórter fotográfico é agredido por agente da Transalvador

O repórter fotográfico do Correio da Bahia, Beto Júnior, foi agredido por um agente da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) na noite desta quarta-feira, 25, no Barradão, em Salvador.

O profissional, que fazia a cobertura do jogo Vitória x Corinthians pela Copa do Brasil, sofreu um corte profundo na cabeça e precisou levar ponto.

Ele também teve o equipamento quebrado durante a agressão. Após ser medicado e liberado, Beto Júnior prestou queixa.

'Medidas cabíveis'

Por meio de nota, a Transalvador informou que "já tem conhecimento da suposta agressão entre um agente do órgão e um fotógrafo de um jornal da cidade, pouco antes do início do jogo no Estádio Manoel Barradas, e já está buscando informações sobre o ocorrido. A Transalvador reitera que não corrobora com nenhum tipo de violência, e o fato será apurado para que sejam tomadas as medidas cabíveis".

