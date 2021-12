Repórter fotográfico de A TARDE vence concurso nacional

O repórter fotográfico do Grupo A TARDE, Luiz Vitoriano Tito Pereira foi um dos vencedores do 1º Concurso Nacional de Fotografia dos Correios realizado este mês. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 23, quando o profissional foi comunicado da sua colocação: 3º lugar na categoria profissional.

Com o tema "Vá mais longe", o prêmio tem o objetivo de comemorar os 350 anos dos Correios e visando reunir imagens que representem a atuação da empresa, especialmente a relação com a sociedade ao longo de toda sua trajetória. Além de incentivar e estimular as pessoas a irem mais longe, superando fronteiras em busca de seus sonhos.

A foto que deu ao repórter fotográfico o prêmio foi feita exclusivamente para o concurso e não pode ser publicada uma vez que será apresentada em uma exposição no dia 30 deste mês no Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro (RJ), mas a imagem foi feita no bairro do Tomba em Feira de Santana em uma caixa d'agua que mais parece um disco voador e um carteiro em primeiro plano.

"Eu quis passar a mensagem que os agentes dos correios vão à qualquer lugar, até mesmo em outros planetas", disse o fotojornalista.

Com 22 anos de carreira, destes 14 a serviço do Grupo A TARDE, o carioca Luiz Tito como é conhecido profissionalmente acumula premiações, a exemplo de dois prêmios da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e dois do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba) regional Feira de Santana.

"Agradeço a todos que me ajudaram a conquistar este prêmio, e dedico ele a Deus, minha família, meus colegas profissionais da cidade e do estado. Mas meu agradecimento em especial vai para Reginaldo Pereira, meu tio, amigo, mestre, enfim a quem eu devo esta profissão que tanto amo", frisou.

O Concurso está premiando 20 fotógrafos nas categorias profissionais e amador com prêmios que variam de R$1.000 a R$10.000. Os primeiros e segundos lugares na categoria profissional ficaram com dois profissionais do Rio Grande do Norte sendo Pacífico Medeiros S. Sobrinho de Mossoró e José de Anchieta Xavier de Sousa de Natal respectivamente.

A premiação será realizada aos candidatos classificados em 1º lugar em suas respectivas categorias, em evento no Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro no dia 30 de maio, que também irá premiar os primeiros colocados do Prêmio Correios de Jornalismo. Os demais classificados receberão o depósito da premiação, já com descontos e tributos previstos pela legislação, e o certificado e troféu serão entregues pelos Correios.

