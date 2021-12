Repórter e cinegrafista são agredidos durante reportagem em Salvador

Uma equipe de reportagem da TV Aratu (filiada ao SBT) foi agredida no Mercado do Peixe, na Cidade Baixa de Salvador. A repórter Ticiane Bicelli fazia uma matéria sobre a cobrança para uso de sanitários no local quando foi atacada por duas mulheres.

A jornalista contou ao A TARDE que foi arranhada, mordida, recebeu socos, pontapés e teve o cabelo puxado, além de ter sido ameaçada de morte. "Ela saiu e disse que ia buscar uma faca para me esfaquear, foi quando uma vendedora que trabalha na Feira me acolheu dentro de sua tenda", explicou.

Segundo Ticiane, toda a confusão teve início na última terça-feira, 13, quando a repórter estava produzindo uma outra matéria. "Precisei utilizar o banheiro, quando percebi que para o 'número 1' era cobrado R$ 0,50. Já para o 'número 2' o valor subia para R$ 1. Quis filmar, ela disse que não podia, mas afirmei que voltaria depois. Hoje, quando fomos gravar, a mulher veio reclamar que não queria que filmássemos ela. Disse que queria registrar apenas a placa, ela então me empurrou, empurrei de volta e entramos em luta corporal".

Ainda de acordo com a jornalista, a mãe da suposta agressora também teria se envolvido na briga. "Ela se envolveu e começou a me bater também", conclui.

O cinegrafista Liberato Santana também foi agredido. O microfone e uma das partes da câmera foram danificados na ação.

Ticiane e as duas mulheres foram levadas à Central de Flagrantes, onde a repórter prestou queixa. Ela também realizou o exame de corpo de delito, no Insituto Médico Legal (IML).

O Sindicato dos Feirantes (Sindifeira) disse que esse caso foi um fato isolado, que não costuma acontecer no local. Eles estão apurando a agressão.

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) repudiou a agressão e pediu apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP) para que as suspeitas sejam punidas conforme a lei (confira íntegra da nota abaixo).

Repórter ficou com marcas de agressão no corpo (Foto: Reprodução | YouTube)

Nota do Sinjorba

“O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado da Bahia protesta e repudia agressão sofrida por equipe da TV Aratu, formada pela jornalista Ticiane Bicelli e pelo cinegrafista Liberato Santana, quando produziam matéria jornalística sobre cobrança do uso de banheiros no Mercado do Peixe, na Cidade Baixa.

Os profissionais foram agredidos física e verbalmente por uma mulher de identidade não informada e que, supostamente, é responsável pela cobrança.

O equipamento utilizado pelo cinegrafista foi quebrado e os profissionais registraram queixa em delegacia. Essa agressão a integrantes da imprensa é um grave sintoma da violência que permeia a sociedade por atingir pessoas que são responsáveis por dar voz aos problemas desta mesma sociedade.

O Sinjorba solicita o imprescindível apoio da Secretaria de Segurança Pública da Bahia para que a acusada seja identificada e julgada na forma da Lei.

Salvador, 16/06/2017 | Marjorie da Silva Moura – Presidente do Sinjorba”

