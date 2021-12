Repasse de verba garante atendimento no Martagão Gesteira

O atendimento de pacientes no Hospital Martagão Gesteira transcorreu normalmente durante esta segunda-feira, 24. O atraso no repasse de verba mensal, por parte da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), havia levado a diretoria da unidade a anunciar uma diminuição no número de novos pacientes do ambulatório, nesta semana, para reduzir custos.

Durval Olivieri, presidente da Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil - instituição mantenedora do hospital -, afirma que, da dívida de R$ 2,7 milhões, a Sesab depositou, até a última quinta, R$ 900 mil.

A quantia, segundo ele, é suficiente para quitar parte das dívidas com os principais fornecedores de material e medicamentos. "Além da verba do governo, o Martagão se mantém por meio de doações de empresas e pessoas físicas. Contudo, os valores doados não vão para a folha de pagamento dos funcionários. Contamos com R$ 1,8 milhão restante da secretaria para quitar férias e 13º salário dos servidores", diz.

Por meio da assessoria, a Sesab informou que o atraso no repasse da verba aconteceu devido à própria burocracia que o processo de pagamento exige.

Para que seja efetuado, é necessário que o hospital preste contas e estas sejam analisadas. O depósito é feito dentro de um prazo - excedido no último mês - de 60 a 90 dias após verificação.

Demanda

Cerca de 500 atendimentos, inclusive de pacientes de outros estados, são realizados pelo Martagão Gesteira diariamente. A dona de casa Ana Cláudia Rocha, 34, conta com hospital funcionando para continuar o tratamento do neto de apenas três meses.

"Ele nasceu com uma bolsa de água no pescoço e, desde então, faz acompanhamento aqui. Se o atendimento for reduzido, posso ter problemas para fazer a consulta e ter que recorrer a um médico particular", diz Ana Cláudia.

Já a empresária Valdete Rice, 34 anos, disse estar aliviada por ter encontrado o hospital funcionando normalmente nesta segunda. "Não tenho como pagar consulta particular para meu filho. Se procurasse atendimento em outro hospital público, talvez encontrasse ainda mais dificuldade. Isso seria um transtorno", afirmou.

