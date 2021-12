Reparo em trecho de adutora é finalizado

Os serviços de reparo no trecho da adutora principal do sistema integrado de abastecimento de água de Salvador, situado na BR-324 foram concluídos na quarta-feira, 3.



O fornecimento havia sido interrompido, pela primeira vez, temporariamente na última segunda-feira, dia 1º, quando a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) divulgou que realizaria trabalhos de manutenção preventiva no sistema de abastecimento.



No entanto, com o retorno do fornecimento, segundo a empresa, como o fluxo de água é muito forte, provocou um vazamento na tubulação. O incidente deixou 41 localidades da capital sem água, novamente, na terça-feira.



Para fazer o reparo no trecho da adutora principal danificado, o fornecimento de água precisou ser interrompido. Entre os locais afetados estão: Ribeira, Caminho de Areia, Uruguai, Calçada, Fazenda Grande, Curuzu, IAPI, Pero Vaz, largo do Retiro, Cabula e Pernambués.



De acordo com Embasa, depois da conclusão dos serviços de manutenção, o abastecimento agora será retomado, de maneira gradativa, com a completa regularização prevista para ocorrer em até 36 horas.



Segundo o diretor de operação da empresa, Carlos Ramirez, a obra foi finalizada por volta das 11h da manhã, mas a previsão era que o abastecimento só fosse normalizado às 22h de quarta-feira.



"A montagem da tubulação já acabou, depois colocamos um bloco de ancoragem. Ou seja, um bloco de concreto ao lado da peça para que, com o fluxo da água, ela não se movimente e provoque um novo vazamento" explicou Ramirez.



Ele explicou que a demora na volta do fornecimento de água acontece porque o chamado "bloco de ancoragem" precisa de, no mínimo, quatro horas para secar. "É preciso aguardar essa secagem, que nós chamamos de 'tempo de cura' para liberar a água", disse.



Diante da situação de normalização do sistema de abastecimento, a Embasa sugere o uso racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares.

No início de abril passado, a mesma adutora foi danificada em outro trecho pelas obras do metrô. A ação provocou um vazamento que inundou o trânsito da BR- -324, na altura da Jaqueira do Carneiro.



Apoio



A CCR Metrô afirmou, por meio de nota, que "não há atividade de obra do metrô no local onde a Embasa realiza o serviço de manutenção da tubulação de água com vazamento". Entretanto, a empresa afirma que foi contatada pela Embasa para "dar apoio logístico ao trabalho de reparo da tubulação de água".



Com isso, a concessionária informou que disponibilizou operários e equipamentos da construção do metrô para "ajudar a empresa a restabelecer o fornecimento de água o quanto antes".

