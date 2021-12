Reparo da linha de energia da Embasa não é concluído

Técnicos da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) continuam trabalhando para consertar a linha de distribuição de energia que alimenta as bombas da estação de condicionamento prévio de esgoto da Lucaia.

O conserto da rede elétrica, que estava previsto para a noite desta quinta-feira, 24, não aconteceu dentro do prazo estimado por causa da complexidade do processo de religação dos cabos, segundo comunicado da Embasa.

A queda de um poste na via exclusiva da avenida Vasco da Gama - após a colisão de um ônibus na quarta, 23 - foi o motivo para a falta de fornecimento pela Coelba, que acabou provocando interrupção do bombeamento do sistema de filtragem dos efluentes da estação de condicionamento de esgoto da Lucaia.

Com isso, dejetos in natura já são despejados por mais de 36 horas no mar do Rio Vermelho. Circulando pelo bairro era possível enxergar a interseção entre as faixas de água poluída e limpa. A sujeira ia até a divisão entre a praia da Paciência e Ondina.

adblock ativo