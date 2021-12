Reorganização de linhas de ônibus será anunciada nesta quarta

As "medidas de impacto" que o prefeito ACM Neto e o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota, prometem anunciar na manhã desta quarta-feira, 9, às 10h, no Palácio Thomé de Souza, tratam da reestruturação do sistema de transporte por ônibus da cidade.

Prometida para ser concluída em abril de 2016, um ano após as concessionárias que venceram a licitação para operar os coletivos começarem a rodar na capital baiana, a reorganização das linhas de ônibus será uma das medidas anunciadas na ocasião, apurou a reportagem de A TARDE.

Feito a partir de um estudo da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), o 'plano de otimização', como o documento foi batizado pela prefeitura na licitação feita em 2014, era uma das principais promessas da concorrência.

À época, o secretário Fábio Mota defendia que mudanças significativas no sistema de ônibus só seriam notadas após essa etapa, que incluiria extinção de linhas longas, mudanças nos itinerários de outras e a integração do modal sobre rodas com o sistema metroviário.

"É por conta da falta de um plano de otimização que é possível encontrar algumas linhas lotadas e outras vazias na cidade", chegou a analisar o gestor, em reportagem de A TARDE publicada em julho de 2014.

Detalhes do conteúdo do plano que será anunciado hoje na sede da administração municipal não foram revelados, no entanto. Para evitar vazamentos, o assunto tem sido tratado com sigilo.

A TARDE apurou que o estudo feito pela ANTP aconteceu após as empresas de ônibus contratarem a consultoria paulista Oficina Consultores para avaliar como seria a reestruturação.

A partir daí, a gestão municipal resolveu promover o próprio estudo, para que não fossem considerados somente critérios econômicos que dizem respeito às concessionárias, mas também aspectos sociais.

