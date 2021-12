Reorganização de linhas de ônibus gera reclamações

Os moradores do Imbuí vêm reclamando à prefeitura a extinção, sem aviso prévio, de linhas de ônibus no bairro. Segundo eles, os veículos que circulavam no trajeto Imbuí/ /Costa Azul simplesmente desapareceram após a reorganização do sistema de transporte, realizada em dezembro devido a licitação prevista para este ano.



Conforme residentes da área, a falta dos ônibus tem interferido até na segurança de passageiros. Agora obrigados a percorrer pequenos e médios trechos a pé, para pegar o transporte, eles dizem que são vítimas de assalto.



Procurada pela equipe de A TARDE, a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut) confirmou a extinção da linha Imbuí/Costa Azul. O trajeto era operado pelos micro-ônibus de integração - os "amarelinhos" -, que deixaram de circular à época do remanejamento.



De acordo com o subsecretário da Semut, Orlando Santos, a extinção dos veículos e, consequentemente, da linha Imbuí/Costa Azul está relacionada à criação do Bilhete Único.

"A integração antes feita pelos micro-ônibus foi substituída pelo Bilhete Único, que permite ao passageiro pegar vários ônibus em um período de duas horas, pagando apenas R$ 2,80", disse.



"Agora, o passageiro consegue chegar até mais rápido ao destino final, pegando dois ônibus e pagando o mesmo valor que pagava antes por um", justificou.



Questionado se a ação desconsidera os passageiros que ainda pagam a passagem em dinheiro, o subsecretário sugeriu: "Essas pessoas podem adquirir o Bilhete Avulso e carregá-lo com qualquer valor nos postos do Salvador Card e em 102 pontos de venda na cidade".



Redução da frota



Além do Imbuí, a reorganização do sistema de transporte também tem gerado reclamação em outros bairros.



Segundo o universitário Iago Ribeiro, 21 anos, quem precisa pegar ônibus das linhas Vale dos Rios/Stiep R3/Federação e Vale dos Rios/Stiep R4/Federação - ambas operadas pela empresa BTU - sofre com a escassez de veículos.



"Antes do remanejamento, circulavam quatro ônibus no trecho Vale dos Rios/Stiep R3/Federação. Depois que a BTU passou a acumular a operação da Vale dos Rios/Stiep R4/Federação, antes feita pela empresa Central, a circulação caiu pela metade", afirma.



Para o subsecretário Orlando Santos a reclamação do estudante não procede. "O tipo de alteração feita não incluiu a mudança da programação do serviço", disse.



Em nota, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) afirma que "não houve alteração no itinerário das linhas de ônibus, nem redução da frota em operação".

