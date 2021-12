Reordenamento do solo vai beneficiar mananciais

O subsecretário municipal da Cidade Sustentável, André Fraga, diz que a poluição dos mananciais em Salvador é um dos grandes problemas da cidade. "Enquanto há uma tendência mundial para a recuperação dos mananciais, aqui em Salvador eles continuam abandonados", disse.



Fraga salientou que será necessária uma ação de reordenamento da ocupação do solo na capital, de forma que estes mananciais sofram menos agressões. "Teremos que fazer isso. Mesmo com investimentos, não temos um rio limpo em Salvador", disse.



Até maio devem ser entregues as obras no Parque São Bartolomeu, que fica na região da Bacia do Cobre. A obra foi feita com recursos do Banco Mundial (R$ 100 milhões). "Para tentar despoluir, precisamos retirar as pessoas que viviam ali. Outro desafio na região é a insegurança", disse o subsecretário.



André Fraga disse que o prefeito ACM Neto criará uma agência reguladora do saneamento da cidade. "Com esta agência, queremos ter melhores dados sobre coleta de lixo, drenagem urbana, tratamento e destinação do esgoto e abastecimento de água", explicou Fraga.



O subsecretário disse que o problema da destinação do esgoto não ocorre somente nas chamadas "invasões", mas também em bairros estabelecidos. "As pessoas não querem conectar suas casas ao sistema de esgoto para não pagar a taxa. Quem consome R$ 100 em água, paga cerca de R$ 80 de esgoto", exemplificou.



Praias

O coordenador de monitoramento do Inema, Eduardo Topázio, diz que a revitalização dos rios influi também na balneabilidade das praias. "É preciso lembrar que os rios desembocam no mar". Ele apontou que a região do estado que conta com os rios em melhores condições é a oeste. "Mas, nas zonas urbanas, as condições são parecidas".



A Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) tem hoje um projeto para a recuperação de matas ciliares em rios nos municípios de Santo Antônio de Jesus, Camamu, Caetité, Morro do Chapéu e Seabra. O desmatamento é uma das principais causas de poluição e assoreamento dos leitos.

