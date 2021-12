Renovada, Av. Orlando Gomes fará tráfego fluir

Em fase final de construção, a avenida Orlando Gomes, entre Piatã e Av. Paralela, ganha nova estrutura para atender às demandas de fluxo do tráfego. A via compreende um dos principais trechos do complexo viário da Linha Vermelha.

De acordo com o diretor de obras da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), Sérgio Silva, as etapas 1 e 2 têm previsão de entrega para junho próximo. A nova configuração da avenida foi projetada para atender à implantação do Transporte Rápido por Ônibus (BRT), onde terá uma faixa exclusiva.

Silva explica que os principais beneficiários da vias serão os usuários do transporte coletivo. "A Linha Vermelha é, principalmente, uma via de apoio ao sistema público de transporte, para melhorar a locomoção dos usuários de ônibus", diz o gestor.

O complexo viário terá no total 12 km de extensão e ligará Paripe, no subúrbio ferroviário, a Piatã, na orla. A linha visa beneficiar bairros dos arredores, como Mussurunga, Bairro da Paz, Jardim Nova Esperança, Cajazeiras e Trobogy.

Deslocamento

Lucas Romero, 28, mora em Paripe, é garçom em um restaurante da orla e precisa se deslocar de um local ao outro diariamente. Ele pega dois ônibus e faz o trajeto em, ao menos, duas horas.

"Entre esperar o ônibus em um ponto, fazer o caminho até a estação (Mussurunga) e, de lá, esperar novamente outro ônibus para seguir para o trabalho, eu levo até mais de duas horas. Isso quando não pego engarrafamento. Acredito que, quando a obra estiver completa, vai ser muito mais rápido e menos cansativo", espera o garçom.

