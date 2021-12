Renovação de matrícula na educação infantil começa nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira,1º, a renovação de matrículas dos alunos da educação infantil para o ano letivo de 2018, na rede municipal de ensino de Salvador. A renovação pode ser feita nas próprias unidades da capital (confira o cronograma abaixo).

As vagas serão distribuídas no dia 5 de janeiro e, no dia 10, os estudantes deverão confirmar a matrícula. Já as vagas residuais serão distribuídas a partir do dia 16 de janeiro.

Ensino fundamental

A renovação da matrícula para os alunos do ensino fundamental I e II tem início no dia 11 de dezembro. No dia 3 de janeiro, será a vez de realizar a transferência dos estudantes concluintes. A partir de 4 de janeiro, começam as matrículas de novos alunos.

O dia 5 de janeiro será dedicado exclusivamente à matrícula de alunos da educação especial (pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação). Entre os dias 9 e 15 de janeiro, serão matriculados os novos alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

Jovens e adultos

Já a renovação de matrículas na educação de jovens e adultos será no dia 18 de dezembro e segue até 21, de forma presencial, nas instituições de ensino. No dia 10 de janeiro, serão realizadas as matrículas dos novos alunos.

adblock ativo