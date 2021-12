Renato Simões: personagem singular do jornalismo baiano

O jornalista e presidente de A TARDE, Renato Simões, que hoje completa 90 anos, prepara o lançamento de seu terceiro livro, Oitenta e Todos, que reúne 14 contos, dos quais publicamos aqui Escambo, onde mergulha na atmosfera das mil e uma noites para contar uma história de fim inusitado.



Foi beirando os 80 anos, em 2004, que o dirigente de A TARDE estreou no universo ficcional com Crônicas d'aqui e d'além. O livro apresentava histórias que "acrescentando-se qualquer coisa de singular, a banalidade passa a ter uma presença", como ele mesmo definia na crônica Na antessala.



O livro trazia 23 crônicas repletas de personagens curiosos, como o que tem prazer em vagar por túmulos, além de uma minuciosa descrição da beleza de Paris.

Simões retoma o gênero crônica em Anônimos, que lançaria três anos depois de Crônicas d'aqui e d'além. Sobre a produção da obra, ele afirma que "a inspiração não vem marcada: você tem uma ideia sobre um fato, pega um assunto qualquer ou um episódio que lhe chamou a atenção e desenvolve".



No concorrido lançamento, a esposa do presidente de A TARDE, Norma Simões, disse que "antes de escritor, ele é jornalista, com um poder de síntese muito grande e uma fina ironia. É um livro de surpresas, com finais inesperados".



Pen Clube



O escritor considera como um marco em sua carreira a posse como membro do Pen Clube do Brasil em 1999, entidade fundada pelo escritor inglês Bernard Shaw.



O reconhecimento dado pela entidade evidenciou, segundo sua fala no discurso durante a solenidade, as evoluções na atividade jornalística nos últimos anos:



"Minha nomeação é um sinal de que se dá mais valor à atividade jornalística. Hoje o jornalista não é mais um marginal, é um homem respeitado. A principal atividade do jornalista deve ser ler, ler clássicos".



Fundado no Rio, em 1936, o Pen Clube do Brasil é uma organização de escritores empenhada na defesa da liberdade de expressão e nos direitos e valores humanistas, sendo ligado ao Pen Internacional.

