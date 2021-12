Remoção de ônibus das 7 Portas deixa trânsito lento na área

Todos os ônibus posicionados na avenida Djalma Dutra, sentido Rótula do Abacaxi, já foram retirados nesta terça-feira, 27. A operação foi realizada pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) e equipes de manutenção das empresas de transporte coletivo. O trânsito segue lento na região.

Os veículos foram abandonados no local nesta segunda-feira, 26, depois que os dissidentes do Sindicato dos Rodoviários resolveram protestar contra a entidade, rejeitando a proposta do Sindicato das empresas (Setps), aceita pelas lideranças dos rodoviários.

Ainda segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), no sentido Aquidabã, os últimos ônibus serão removidos nesta tarde.

