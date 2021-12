Remoção de corpo encontrado no Dique causa engarrafamento na região

Um engarrafamento intenso se formou no Dique do Tororó, sentido Lapa, na manhã desta segunda-feira, 14, pela operação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnica para fazer a remoção do corpo de um homem, que foi encontrado boiando no canal por volta das 5h30. No sentido oposto, o tráfego também ficou congestionado, desta vez por conta do fluxo de veículos.



De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o corpo foi visto por pessoas que andavam pela região, o que causou lentidão no trânsito nas imediações do ocorrido. O caso foi registrado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), mas ainda não se sabe quais as circunstâncias da morte do rapaz.





Acidentes ¿ Mais duas ocorrências deixaram o trânsito lento nas primeiras horas desta manhã na capital baiana. Na subida do Viaduto Raul Seixas, um ônibus quebrado provocou lentidão, já que bloqueia parte da pista. Já na Via Regional, um acidente envolvendo um motociclista também causou retenções. Segundo a Transalvador, o condutor da moto caiu na pista e ficou ferido.



Por conta do fluxo de veículos, o trânsito também ficou lento na Avenida Paralela, sentido rodoviária, por causa do movimento de volta às aulas nas escolas e faculdades da capital após o recesso de carnaval. Nas demais principais vias da cidade, o trânsito seguiu sem problemas no início da manhã.

