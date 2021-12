Remoção de carga de carreta no Uruguai é iniciada

Técnicos da prefeitura iniciam, no final da manhã desta sexta-feira, 11, a retirada das 15 toneladas de ferro da carreta que foi engolida por uma cratera no Uruguai. O acidente aconteceu nesta quinta, 10, mas o veículo ainda não tinha sido retirado do local por conta do risco da operação, já que o guincho poderia ficar preso.

Moradores acompanham a remoção da carga. Durante o trabalho, a Rua Direta do Uruguai continua interditada. Não há previsão de quanto tempo deve durar a retirada da carga nem quando deve começar a remoção da carreta do buraco.

O asfalto cedeu no início da manhã de quinta "engolindo" a carreta. Logo em seguida, outro buraco abriu na frente e os dois acabaram se unindo. O problema na pista foi causado pelo rompimento em um interceptor de esgoto da Embasa. A tubulação será consertada após a remoção do veículo.

