Remédios vendidos sem autorização são apreendidos

Uma ação conjunta da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) e da Vigilância Sanitária (Visa) apreendeu, nesta sexta-feira, 5, várias caixas de analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos que eram comercializados sem receita médica pelo comerciante Reginaldo Dias do Nascimento, em seu estabelecimento, localizado no bairro de Canabrava.

No local, os investigadores da Decon e os fiscais da Visa também encontraram seis botijões de gás vendidos sem a autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Além disso, estavam armazenados de forma inadequada, colocando em risco a segurança das pessoas que moram nas proximidades.

Em outro ponto comercial, pertencente a Valdir Pereira de Jesus, também em Canabrava, as equipes apreenderem três botijões de gás comercializados e armazenados irregularmente, além de bebidas alcoólicas sem os rótulos indicando procedência.

Reginaldo foi indiciado pela venda de medicamentos sem receita médica. Ele e Valdir também responderão por crime contra a ordem econômica. Depois de ouvidos, os dois comerciantes foram liberados.

