Remanescentes quilombolas desocupam a Sepromi

Cinquenta e cinco membros do quilombo Rio dos Macacos, situado na cidade de Simões Filho (Grande Salvador), acamparam diante do prédio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), nesta terça-feira, 5, na avenida Paulo VI, bairro da Pituba, na capital baiana, para cobrar que as políticas de habitação sejam efetivadas em seu território.

Os remanescentes reivindicam do governo estadual estrada com entrada independente para o território quilombola sem passar pela vila naval, construções, reformas de casas além de saneamento básico e energia elétrica.

Por meio de nota, a Sepromi informou que recebeu lideranças do Quilombo dos Macacos, na noite desta terça. Durante o encontro, foram debatidos os pleitos de construção de casas e abertura de estrada para acesso independente.

A reunião terminou às 20h30 e os manifestantes desocuparam a sede do órgão, com a promessa do governo estadual de que as obras serão iniciadas de imediato.

A secretaria esclareceu, no entanto, que as obras infraestruturais dependem da titulação definitiva da área, a cargo do Governo Federal, com quem a pasta reforçará contatos.

Sobre os compromissos assumidos pelo estado, informa que continuam mantidos, prevendo a construção de unidades habitacionais, já citadas, implantação de sistema de acesso à água e apoio à produção agrícola com projetos produtivos.

