Relógio de São Pedro será restaurado

O relógio de São Pedro, na Av. Sete de Setembro, será restaurado. A expectativa da Fundação Gregório de Mattos (FGM), responsável pela reforma, é que ele volte a funcionar em três meses.

A ação faz parte do projeto da prefeitura municipal de Salvador para requalificação do largo Rio Branco, onde o relógio está localizado. Há cerca de um mês, a praça foi interditada para início das obras.

De acordo com Cássio Ribeiro, subgerente de espaços públicos e monumentos da FGM, aproximadamente R$ 80 mil serão investidos para recuperar o patrimônio histórico da cidade.

"Vamos retirar pontos de ferrugem, consertar a parte mecânica, trocar os vidros e fazer a pintura. O relógio deve ser entregue à população na inauguração da praça, no início de 2015", afirma Ribeiro.

O aposentado Hélio Paulo dos Santos, 83, transita com frequência pelo local, e fica feliz em saber que o equipamento será restaurado.

"Sempre aproveito para ajustar os meus ponteiros quando ele está funcionando. O relógio de São Pedro é uma referência, precisa estar bem cuidado", diz.

Ambulantes

Desde que tiveram início, as obras no largo Rio Branco vêm causando transtornos aos comerciantes informais do entorno. Esta é a reclamação da vendedora Adriana da Silva, 30 anos. Ela conta que o movimento caiu 70%.

"Ficamos sem espaço. Resolveram fazer obras justamente no fim do ano, que é a época mais movimentada. As vendas estão abaixo da média", queixa-se.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), parte dos comerciantes foi relocada para as ruas: Coqueiros da Piedade, Beco Maria da Paz e Av. Joana Angélica. Os demais permanecem nas proximidades, sob fiscalização do órgão.

Roberto Guerreiro, agente de fiscalização da Semop, garante que, após as reformas, "os ambulantes retornarão aos pontos de venda".

