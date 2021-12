As ruas do Pelourinho, em Salvador, foram tomadas por religiosos que acompanharam nesta quarta-feira, 16, a 20ª Caminhada Azoany - cortejo religioso em comemoração ao Dia de São Roque (Omolu, no candomblé) realizado por um grupo de pessoas ligadas ao Candomblé e à Igreja Católica.

Durante o percurso, os participantes da caminhada, juntamente com o grupo cultural Afoxé Mojubá e convidados, pediram por paz e saúde, agradeceram a graças alcançadas e fizeram novos pedidos.

O cortejo teve inicio na manhã desta terça no Pelourinho, seguiu até a Igreja de São Roque, em São Lázaro, no bairro da Federação e foi encerrado aos pés de da árvore sagrada das religiões de Matriz Africana, conhecida como Iroko.

Devotos fizeram concentração na Igreja de São Roque, em São Lázaro (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE )

Da Redação

Religiosos celebram dia de São Roque com caminhada em Salvador

Religiosos celebram dia de São Roque com caminhada em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo