Relembre os melhores momentos da carreira de Gervásio Baptista

O fotógrafo Gervásio Batista morreu nesta sexta-feira, 5, e deixou grandes marcas em 80 anos de carreira. O baiano nasceu em 1923 em Salvador. Aos 27 anos, quando já se destacava no Diário de Notícias de Salvador, Assis Chateaubriand viu o talento do jovem fotógrafo e o levou para o Rio de Janeiro para trabalhar na revista O Cruzeiro, mas logo Gervásio mudou-se para a revista Manchete, de Adolpho Bloch, no início dos anos 1950.

>>Confira alguns de seus cliques

Durante sua trajetória, Gervásio registrou raridades de Getúlio Vargas, Tancredo Neves, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Fotógrafo oficial de Tancredo Neves, Gervásio fez com exclusividade a clássica e última foto do presidente, acompanhado da equipe médica do Hospital de Base do Distrito Federal, em que ele aparece sentado de pijama e roupão.

Fotógrafo Gervásio Baptista enquanto exercia sua profissão

Fotógrafo Gervásio Baptista, por mais de meio século, registrou os principais momentos da história recente brasileira e raridades estrangeiras.

No período militar, foi preso e, em uma das ocasiões, dividiu a cela com o ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes (avô do ex-governador Eduardo Campos, ambos mortos).

Registrou momentos da Revolução Cubana, em 1959, fotografou os líderes Fidel Castro e Che Guevara. Acompanhou a Revolução dos Cravos, em Portugal, em 1974, e foi ao Vietnã, nos anos de 1970, para registrar a guerra. Fotografou sete Copas do Mundo e 16 concursos de Miss universo.

Até 2015, Gervásio Baptista fotografava no Supremo Tribunal Federal e na Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Fotógrafo Gervásio Baptista, por mais de meio século, registrou os principais momentos da história recente brasileira e raridades estrangeiras

adblock ativo