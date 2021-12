Relatório diz que produtor de evento fugiu do hospital

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira, 19, que um relatório do Hospital Geral do Estado confirma que o estudante e produtor do evento Leonardo Moura, morto no último dia 11, fugiu da unidade logo após buscar o primeiro atendimento no HGE.

O documento informa que a vítima deu entrada, às 8h02, de 9 de julho, com relato de intoxicação por bebida alcoólica e perda da consciência e registra também que quando retornou à unidade, às 15h27 do mesmo dia 9, Léo apresentava quadro de dor abdominal e vômito.

Um exame constatou no jovem um extenso hematoma na região abdominal e grave lesão renal. Ele morreu após parada cardiorrespiratória.

