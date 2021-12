Relatora da ONU para problemas de moradia visita Salvador

Salvador recebe nesta quinta-feira, 20, a visita da urbanista e relatora especial do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Direito à Moradia Adequada, Raquel Rolnik.



Ela visitará comunidades que denunciam a violação dos seus direitos de moradia, como o Quilombo Rio dos Macacos (Base Naval de Aratu) e Saramandaia, onde três mil famílias têm suas casas ameaçadas pelo projeto da Linha Viva.



Raquel também tem encontro agendado com representantes dos governos municipal e estadual, além da Marinha. Amanhã, ela participa de debate aberto ao público, às 17h, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Ufba).



Repercussão



Segundo a produtora teatral e representante do Movimento Nosso Bairro É 2 de Julho, Ivana Chastinet, a presença da relatora garante maior visibilidade aos problemas de moradia da população mais pobre de Salvador.



A região, segundo Ivana, é vítima de especulação imobiliária. Em novembro de 2013, a prefeitura desapropriou diversos imóveis no entorno do 2 de Julho, sobretudo na ladeira da Preguiça.



"Diante da potência que ela tem no mundo, Raquel precisa ver o que está acontecendo aqui para se tornar a nossa voz. Estamos resistindo, mas precisamos de eco. As nossas denúncias precisam chegar a outros fronts", disse.

