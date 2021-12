Reitor marca reunião para debater segurança na Ufba

O novo reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), João Carlos Salles Pires da Silva, convocou uma reunião com a sua equipe para esta sexta-feira, 12, com o intuito de discutir melhorias na segurança da universidade.

A reunião foi marcada por conta do tiro levado pelo estudante de Ciências Sociais Daniel Sodré Nenicio Balthazar da Silveira dentro do campus da instituição em Ondina, em Salvador. Ele foi baleado pelo segurança do campus, Reinaldo Conceição, nesta quinta, 11, quando pichava uma muro da entidade.

A assessoria da Universidade não confirmou se, durante a reunião, será discutida uma eventual rescisão de contrato com a empresa MAP (responsável pela segurança do campus).

Na manhã desta sexta, o reitor foi visitar Daniel no Hospital Geral do Estado (HGE), onde o jovem permanece internado. Segundo a assessoria da Ufba, o estudante deve ser transferido para outro hospital.

O aluno passará por cirurgia na região do omoplata, onde recebeu o tiro.

