Reiniciadas as buscas por banhistas desaparecidos em Itapuã

Foram reiniciadas na manhã deste domingo, 20, as buscas por Wilson Neto dos Santos, Gabriel Alves dos Santos e Diego Paranhos que se afogaram na praia de Itapuã no sábado, 19. Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os homens nadavam na região do Farol de Itapuã, próximo ao restaurante Ki Mukeka, na tarde de sábado, quando desapareceram no mar.

Salva-vidas da região tentaram socorrer as vítimas, mas, como não obtiveram êxito, solicitaram ajuda ao Corpo de Bombeiros. As buscas foram encerradas às 18h, por conta das dificuldades na visualização.



Segundo o 13º Grupamento de Bombeiros Militar / GMAR (GBM), oito bombeiros e mais uma equipe da Salvamar fazem as bucas. Até as 16h ninguém havia sido encontrado



O Caso



O afogamento aconteceu na tarde de sábado, quando os quatro jovens foram à praia do Farol de Itapuã. De acordo com o 13º Grupamento de Bombeiros Militar / GMAR (GMB), três dos jovens nadavam no mar quando um deles começou a se afogar e os outros dois tentaram ajudar, mas também se afogaram. Em seguida, o quarto jovem entrou no mar para tentar salvar os amigos, mas acabou se afogando também.

Contudo, um deles conseguiu ser resgatado por um salva-vidas que estava próximo ao local.

