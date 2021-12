'Rei do tráfico' de Jacobina morre durante troca de tiros em Salvador

O suspeito de ser líder do tráfico de drogas em Jacobina, na Chapada Diamantina, foi morto durante uma troca de tiros com a polícia nesta terça-feira, 23, na localidade do Alto do Coqueirinho, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Elder Soares de Sousa, 31 anos, foi localizado em uma ronda de rotina e tentou fugir da abordagem. Durante a perseguição e troca de tiros, o suspeito foi baleado e chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. No local do tiroteio, foram encontrados um revólver calibre 38 e 239 pedras de crack.

De acordo com a SSP-BA, Elder é conhecido como 'Rei do Tráfico' na região de Jacobina. A polícia também acredita que ele atuava nos municípios de Senhor do Bonfim e Capim Grosso.

