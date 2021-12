Rei de nação Ashanti de Gana visita a sede do Olodum

Por volta das 15h desta segunda-feira, 16, a concentração de 120 percussionistas na frente da Escola Olodum, no Pelourinho, chamava a atenção de quem passava pelo local. Moradores, comerciantes e turistas aguardavam a chegada do rei da nação Ashanti de Gana, Otumfuo Osei Tutu II.

A comitiva do rei foi recebida com reverência por percussionistas e dançarinos na visita pela instituição. Ao sair da sede, o grupo seguiu em cortejo com músicos pelas ruas do Pelourinho atraindo uma multidão até a Casa do Olodum.

Da sacada do prédio, a comitiva real assistiu a apresentação dos músicos com o repertório do bloco afro. “Eu e minha comitiva já tínhamos a vontade de visitar a Bahia. Salvador é o local onde a cultura negra é mais presente. Então, deixamos esta visita por último para encerrarmos a viagem ao Brasil com este belo momento na memória”, disse o rei em agradecimento ao convite do Olodum para conhecer o Centro Histórico.

A alegria do povo baiano, segundo o rei, é o que mais marcou a temporada pelo Brasil. “As manifestações culturais são similares ao que temos em Gana dos povos Ashantis. Isso mostra que estamos conectados, este é o real significado da visita. Convido todos a conhecerem nossa nação e firmar o ponto de irmandade que temos”.

Respeito

A relação entre os dois representantes da cultura afro foi reforçada no discurso do presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues, que agradeceu a visita.

“Temos grande respeito pela nação Ashanti e a honra de homenagear o seu império. Em 1978, o tio do rei atual esteve na Bahia. Essa é a segunda vez que um rei da nação pisa em solo baiano. Assim, observamos que o tempo da resistência do povo negro é representado em vários locais”, disse o presidente do Olodum.

Ele ressalta que após saber que o rei iria visitar o Brasil, propôs a passagem pela Bahia. “É importante lembrar que a nação Ashanti é bem vinda na Bahia. Aqui, vossa majestade está em casa. Nessas ruas, está com sua gente e tem a certeza que a cultura continua. Temos orgulho em receber personalidades africanas e, a presença ancestral nos influência em mudar a história deste país’’, afirma João Jorge.

A secretária de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Fabya Reis, ressaltou que o Olodum foi um dos um pilares para a troca de cultura entre as nações. “É um momento emblemático para a Bahia e faz parte da valorização da década da afro-descendência. Fechamos as comemorações com momentos de alegria que ficarão na memória de todos”, disse a secretária.

Para o comerciante Leandro Bezerra, 27 anos, presenciar a visita de um rei nas ruas do Pelourinho é motivo de honra. “Nunca estive tão perto de uma majestade e vale a pena registrar cada passo do cortejo”, conta.

Parcerias

Na agenda de compromissos do rei do império Ashanti, também estava previsto encontro com o prefeito ACM Neto no Palácio Thomé de Souza. Na pauta, foram apresentados projetos sociais desenvolvidos em Gana e possíveis colaborações de Salvador nas iniciativas.

O rei Otumfuo II tem marcado sua gestão, que já dura 18 anos, com ações como o “Fundo Otumfuo para Educação” para promoção da educação de qualidade que envolve 5 mil crianças; e a fundação para apoio a crianças vítimas de Aids.

Também foi lançado o ‘Fundo para a Saúde’, para promover cuidados básicos de saúde para a população rural; assegurou recursos do Banco Mundial para o projeto “Promovendo a parceria com as lideranças tradicionais” para apoiar lideranças tradicionais no uso eficiente dos próprios recursos, dentre outras ações.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

Dançarinas do Olodum se apresentarem em frente ao bloco (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

Visita da autoridade ganesa movimentou o Pelourinho (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

Percussionistas participaram de apresentação (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

