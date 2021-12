'Rei de Copas' sobrevivia do dinheiro do Bolsa Família, diz polícia

O Rei de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), Josemar Silva Barbosa, de 29 anos, o Joca do Cavalo, preso em operação da Polícia Civil, foi apresentado nesta sexta-feira, 18.

“Ele é um indivíduo de altíssima periculosidade. Além de traficante [de drogas], é homicida e costuma atacar as vítimas pelas costas”, afirmou o delegado Giovanni Nascimento, do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

Josemar foi detido, na quinta, 17, durante uma operação conjunta dos policiais do Depom e da 4ª DT (São Caetano), no bairro do Uruguai, em cumprimento a um mandado de prisão.

De acordo com o delegado Nilton Tormes, titular da 4ª DT, existem mais quatro mandados de prisão expedidos contra ele pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Além do dinheiro oriundo do tráfico, Joca do Cavalo sobrevivia da quantia que recebia pelos quatro filhos inscritos no programa Bolsa Família. “Foi o que ele afirmou em depoimento”, disse o delegado Tormes.

Vítima

O assassinato do comerciante Jaguaraci Carvalho de Oliveira, 52, no ano de 2012, é um dos crimes atribuídos ao Rei de Copas.

Investigações da Polícia Civil (PC) apontam que Jaguaraci foi morto com diversos tiros na cabeça. A motivação teria sido por conta de uma reclamação da vítima que não queria tráfico de drogas próximo ao estabelecimento dele.

Jaguaraci foi morto dentro do próprio comércio, localizado no largo do bairro de Massaranduba. Três homens participaram do crime, mas Josemar foi o autor dos tiros, conforme informações da Polícia Civil.

Joca do Cavalo foi preso em um imóvel na rua 8 de Dezembro, onde os policiais encontraram uma pistola 380, munições, cerca de 500 g de maconha, dois celulares e R$ 36.

“Não sei se ele exerce uma liderança [na Cidade Baixa]. Eu sei que ele tem uma influência, pois tem trânsito livre entre os bairros do Uruguai e Bonfim e ninguém mexe com ele”, afirmou o delegado Tormes, titular da 4ª DT (São Caetano).

Contradição

Durante apresentação à imprensa, Josemar Silva Barbosa foi contraditório em vários momentos, a exemplo de quando negou atuar como traficante, logo depois de afirmar que a polícia apreendeu parte da droga, pois ele havia vendido a outra parte.

