Regulamentação de mototáxi será avaliada

Após nove meses de intensos debates, o projeto de lei para regulamentar a atividade dos mototaxistas de Salvador foi finalizado. A informação é do secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota. Ele diz que a proposta deve chegar à Câmara Municipal da capital baiana ainda este ano para ser votada pelos vereadores.

Segundo A TARDE apurou, a ideia é que a regulamentação seja aprovada pela Câmara e entre em vigor até o mês de fevereiro do próximo ano, antes do período de Carnaval.

De acordo com Fábio Mota, cerca de três mil mototaxistas devem ser regulamentados. Isso porque, explica ele, a prefeitura observou que, em capitais onde o sistema foi regulamentado, a proporção é de um mototaxista para cada mil habitantes.

A capital baiana deve seguir este princípio. "Como temos em Salvador cerca de três milhões de habitantes, então deverão ser em torno de três mil mototaxistas regulamentados", afirmou.

Segundo informações do Sindicato de Motociclistas, Motoboys e Mototaxistas da Bahia (Sindmoto-BA), cerca de cinco mil destes profissionais atuam em Salvador atualmente.

Para a elaboração do documento, conta Fábio Mota, foi montado um grupo de estudos na Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). "Esse grupo visitou capitais onde o sistema foi regulamentado, pesquisou toda a legislação do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) existente no Brasil, além de outras prefeituras", relatou ele.

Um dos principais pontos do projeto de lei será a distância das viagens, pois não será permitido que longos trajetos sejam feitos. "Nós entendemos que o sistema de mototáxi em Salvador é feito para viagens curtas, de pouca duração e quilometragem pequena", explica o secretário.

Partindo desse pressuposto, ele afirma que a ideia é dividir a cidade em áreas e, a partir daí, fazer a regulamentação dos profissionais dentro dos bairros. "Então, não vamos admitir, por exemplo, que um mototaxista saia de Paripe até Itapuã. Sabemos a exposição que é uma pessoa em cima de uma moto", complementa Mota.

Harmonia

Durante o processo de elaboração do projeto de lei, explica Mota, todas as partes envolvidas foram ouvidas pela Semob, como as associações de mototaxistas e taxistas, além das empresas de ônibus.

"Estamos fazendo a regulamentação que seja compatível com o sistema de táxi, com o transporte público, que atenda aos anseios não só dos mototaxistas, como também dos usuários do sistema de mototáxi", frisou o titular da Semob.

O mais difícil, complementa o secretário, foi buscar harmonia entre todas as partes, o que está sendo contemplado no projeto.

Exigências

Para o presidente do Sindmoto-BA, Henrique Baltazar, não há clima de harmonia. "Esse projeto não vai regulamentar nada. Na minha opinião, vai é acabar com o sistema de mototáxi em Salvador", critica ele.

Ele diz não conhecer a redação do projeto de lei e conta que o Sindmoto participou de duas reuniões com a Semob.

A partir do que foi debatido nestes dois encontros, Henrique Baltazar ressalta que discorda dos pontos que foram apresentados.

"Uma das exigências apresentadas é que a motocicleta tenha até quatro anos de uso, mas a maioria de nós tem veículos com mais tempo do que isso", admite o sindicalista.

Outra divergência é, segundo ele, a proibição de mototaxistas em locais próximos a ponto de ônibus. "A maioria de nós trabalha perto de pontos, justamente porque tem mais pessoas. Isso só beneficia as empresas de ônibus", opina o sindicalista.

Ele ameaça, ainda, decretar greve, caso a proposta "não atenda às necessidades da categoria. Vamos parar a cidade. Não vamos aceitar a proposta sem discussão. Em plena crise, serão milhares de desempregados. É complicado", afirma Baltazar.

