Região do Shopping da Bahia é interditada por manifestantes

Manifestantes de centrais sindicais e trabalhadores, iniciaram por volta das 15h15 desta quarta-feira, 11, os protestos pró-Lula na região do Shopping da Bahia. A previsão é que o movimento siga até as 18h.

O ato, realizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), é o segundo movimento a acontecer em Salvador, após a condenação e prisão do ex-presidente. Com bandeiras, faixas, cartazes e instrumentos musicais ,eles bloquearam as vias que ficam em frente ao estabelecimento comercial.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), estratégias foram adotadas, na tentativa de minimizar o impacto das manifestações no trânsito da cidade.

Segundo o presidente da Cut, Cedro Silva, além de Salvador, as cidades de Camaçari, Lauro de Freitas, Juazeiro, Vitória da Conquista, Jequié, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas e Cruz das Almas também aderirem ao movimento.

Dentre os presentes na manifestação, estão integrantes dos Sindicatos dos Previdenciários, Rodoviários e Comerciários da Bahia.

"Hoje deu até uma acalmada, mas temos que ir pra cima, não podemos diminuir o ritmo porque nunca foi fácil pra gente", declarou a socióloga, Maria Maranhão, que aderiu aos protestos.

Presidente da coordenação da Associação da Fazenda Bom Jardim, em Canudos, Pedro Teles, fez parte do movimento e diz que todos os anos vem a sede do Incra, em Salvador, reivindicar pelos direitos.

"Há 20 anos estou na fazenda. Viemos cobrar pelos nossos direitos que estão sendo violados.Estamos lutando e cobrando reforma agrária", disse Pedro.

Agora, no Iguatemi, em Salvador, militantes, população, sindicato, entidades e movimentos sociais em um único tom: #LulaLivre pic.twitter.com/BkABvw5iOI — Afonso Florence Lula da Silva (@AfonsoFlorence) 11 de abril de 2018

Equipes da Cavalaria da Polícia Militar acompanham movimento

